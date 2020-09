Ue: Michel ad assemblea Onu, protezione diversità è tra maggiori sfide di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uguaglianza tra uomini e donne, così come la protezione della diversità, in particolare quella sessuale, rimane una delle maggiori sfide del nostro tempo. Lo ha detto all'assemblea dell'Onu il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che ha ricordato che l'Ue sostiene "i sei partner dei Balcani occidentali nella loro trasformazione e integrazione. Abbiamo riaffermato la loro prospettiva europea. E abbiamo appena deciso di aprire i negoziati di adesione con altri due paesi tra loro: l'Albania e la Repubblica della Macedonia del Nord". E ha detto che attraverso il partenariato orientale, "stiamo sviluppando le nostre relazioni con sei paesi del nostro vicinato". Il presidente ha spiegato che l'Ue non accetta i risultato delle ultime elezioni presidenziali in Bielorussia e condanna la "repressione violenta" dell'opposizione: "La repressione e l'intimidazione devono cessare e tutti i responsabili devono essere ritenuti responsabili e sanzionati. Siamo con il popolo bielorusso che deve essere libero, senza alcuna coercizione esterna, di scegliere il proprio futuro. Il dialogo nazionale inclusivo, con la facilitazione dell'Osce, è l'unico percorso realistico da seguire", ha detto. (segue) (Kop)