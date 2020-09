Ue: Michel ad assemblea Onu, protezione diversità è tra maggiori sfide di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ha ribadito che l'Ue esige "un'indagine indipendente e credibile" sul caso dell'oppositore russo Aleksej Navalny e che "è dalla parte del popolo venezuelano". Inoltre, "il rapporto tra Europa e Africa sarà la spina dorsale di un mondo più giusto e più forte. Insieme, rappresentiamo circa 80 nazioni e 1,7 miliardi di cittadini in questa Assemblea, la stragrande maggioranza dei quali è tra i più giovani del pianeta. I nostri due continenti non sono mai stati così interdipendenti, nel bene e nel male", ha aggiunto. E ha sottolineato che l'Ue "è preoccupata per le tensioni nel Mediterraneo orientale" dove "le azioni unilaterali e le violazioni del diritto internazionale devono assolutamente cessare".Per quanto riguarda Siria e Libia, "sosteniamo gli sforzi delle Nazioni Unite e, ove coinvolte, delle organizzazioni regionali", ha detto. Mentre sul fronte iraniano ha specificato che "l'accordo sul nucleare iraniano rimane fondamentale per la non proliferazione globale e la sicurezza regionale" ed è quindi essenziale preservarlo e far sì che tutte le parti lo attuino. "Accogliamo inoltre con favore l'inizio dei negoziati intra-afgani e sosterremo una pace duratura", mentre, nella questione israelo-palestinese "dobbiamo continuare a sostenere le legittime aspirazioni di entrambe le parti e rimaniamo fermamente impegnati nella soluzione dei due Stati", ha detto.