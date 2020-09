Ue: Michel ad assemblea Onu, protezione diversità è tra maggiori sfide di oggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michel ha spiegato che "siamo profondamente legati agli Stati Uniti" in quanto "condividiamo ideali, valori e un affetto reciproco rafforzati dalle prove della storia. Rimangono incarnati oggi in un'alleanza transatlantica vitale", ma "ciò non ci impedisce di avere occasionalmente approcci o interessi divergenti". Con la Cina, invece, "non condividiamo i valori su cui si basa il sistema politico ed economico cinese. E non smetteremo di promuovere il rispetto dei diritti umani universali. Compresi quelli delle minoranze come gli uiguri. O a Hong Kong", ha sottolineato. "La Cina è un partner cruciale nell'affrontare sfide comuni, come il riscaldamento globale, Covid-19 o la cancellazione del debito in Africa. E la Cina è anche un importante partner commerciale. Eppure siamo determinati a riequilibrare questo rapporto verso una maggiore reciprocità e una concorrenza più leale. Uno spirito che stiamo coltivando anche con i membri dell'Asean, con il quale continueremo ad approfondire il nostro rapporto", ha proseguito. Infine, "a nome dell'Unione europea, desidero riaffermare questa convinzione essenziale: non ci possono essere progressi senza progressi nell'emancipazione delle donne. La discriminazione nei confronti delle donne rimane uno dei principali ostacoli allo sviluppo. Dobbiamo combattere questo incessantemente. L'uguaglianza tra uomini e donne, così come la protezione della diversità, in particolare quella sessuale, rimane una delle maggiori sfide del nostro tempo", ha concluso. (Kop)