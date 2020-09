India: Onu, domani intervento di Modi al dibattito generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, interverrà domani, 26 settembre, al dibattito generale della 75ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite con un messaggio video registrato. Lo riferisce l’agenzia di stampa indiana “Asian News International” (“Ani”). Il tema di quest’anno è “Il futuro che vogliamo, l’Onu di cui abbiamo bisogno: riaffermare l’impegno collettivo per il multilateralismo e affrontare il Covid-9 attraverso un’azione multilaterale efficace”. Secondo “Ani” è probabile che Modi parlerà della lotta al terrorismo e al cambiamento climatico nonché della riforma del Consiglio di sicurezza, in cui l’India si accinge a entrare come membro non permanente. Il 22 settembre, in videoconferenza, il premier indiano è intervenuto all’Assemblea e ha celebrato il 75mo anniversario dell’Organizzazione, “un’istituzione creata per il mondo intero per la prima volta nella storia umana” dopo gli orrori della guerra. Il leader indiano ha riconosciuto che il mondo oggi è un posto migliore grazie all’Onu, ma ha aggiunto che nonostante i tanti risultati realizzati, la missione originaria non è stata ancora compiuta. Per Modi c’è ancora molto lavoro da fare per prevenire i conflitti, garantire lo sviluppo, affrontare il cambiamento climatico, ridurre le disuguaglianze, sfruttare le tecnologie digitali e riformare le stesse Nazioni Unite.(Inn)