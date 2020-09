Lombardia: intesa triennale tra PoliMi e Mit per rinascita urbana infrastrutture e trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e il Politecnico di Milano lavoreranno insieme per tre anni per migliorare la manutenzione e la gestione delle infrastrutture oltre che per lo sviluppo della connettività del Paese. L’accordo, siglato oggi dal Ministro Paola De Micheli e dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, prevede lo stanziamento ministeriale di circa 2 milioni di euro e altrettanto investe il Politecnico. Coordinatore generale delle attività sarà Giuseppe Catalano, Responsabile Struttura Tecnica di Missione del Mit, mentre responsabile scientifico è stato designato Giovanni Azzone dell’ateneo milanese. “Garantire al Paese un’infrastruttura moderna è una priorità. L’accordo siglato oggi tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Politecnico di Milano risponde alle esigenze di ammodernamento e di innovazione necessarie a garantirci una porta d’accesso all’Europa, a rendere il sistema italiano competitivo, a dare risposte ai cittadini in termini di servizi, sicurezza e vivibilità. Analisi, progettazione e sperimentazione di soluzioni innovative sono i capisaldi dell’intesa per la quale il Politecnico di Milano mette a disposizione le proprie competenze, consapevole del ruolo e dell’impatto che ricerca e innovazione possono avere sullo sviluppo del territorio”, ha commentato Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano. (segue) (Rem)