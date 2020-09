Velletri: si cosparge di benzina e si dà fuoco a 15 anni, il padre si getta tra le fiamme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ tornato a casa per accompagnare il figlio a scuola e ha visto, nel giardino dell’abitazione, il corpo del 15enne che si dimenava tra le fiamme. E’ accaduto questa mattina a Velletri in via Fontana Parata. L’uomo era uscito presto per lavoro ed era rincasato alle 8 per portare il giovane a scuola. Il ragazzo, però, a quanto risulta da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri che indagano sull’accaduto, si era cosparso il corpo di benzina e si è dato fuoco. L’uomo ha spento le fiamme gettandosi lui stesso sul corpo del ragazzo rimanendo egli stesso ustionato. Il 15enne è stato elitrasportato al policlinico Gemelli in gravissime condizioni ed in pericolo di vita con ustioni sul 90 per cento del corpo. Il padre, invece, è stato trasportato al Sant’Eugenio con ustioni a mani e gambe ma non in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando per capire i motivi del gesto. La famiglia è di origini rumene, ma da anni residenti a Velletri. Il 15 enne non ha mai dato problemi e sembrerebbe anche studente con buoni profitti.(Rer)