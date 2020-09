Aerospazio: M5s, intesa siglata con Stati Uniti è importante successo per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati e le deputate del Movimento cinque stelle in commissione Affari esteri a Montecitorio ritengono "estremamente importante l'intesa di cooperazione tra Italia e Stati Uniti che è stata siglata, oggi, in materia di spazio grazie al lavoro svolto dal sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. L'intesa con l'amministratore della Nasa, Jim Bridenstine - continuano i parlamentari del M5s in una nota congiunta -, prevede infatti la partecipazione dell'Italia al programma spaziale Artemis, previsto nel 2024, che che ha l'obiettivo di riportare astronauti sulla Luna. Lo consideriamo - concludono gli esponenti pentastellati - un grande successo per l'Italia a livello internazionale, che avrà grossi ritorni in termini scientifici e industriali".(Com)