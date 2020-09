© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sospetto arrestato dopo l'attacco all'arma bianca avvenuto oggi a Parigi e considerato come il principale responsabile dell'attentato si sarebbe dichiarato colpevole. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv". L'uomo, che al momento dell'arresto non aveva documenti con sé, ha dichiarato agli inquirenti di avere 18 anni e di essere nato in Pakistan. (Frp)