Coronavirus: Santelli, obbligo mascherina in Calabria, multe fino a mille euro (3)

- Pesanti sanzioni a chi sarà sorpreso a violare le disposizioni contenute nell'ordinanza emanata dal governatore della Regione Calabria Jole Santelli: "Resta in capo alle autorità competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, applicando le sanzioni da 400 fino a 1000 euro". Inoltre la Regione ha inteso ribadire che "rimangono inoltre efficaci e vigenti le ulteriori misure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, prorogate dal decreto del presidente del consiglio dei ministri e le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza Covid-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate". (Ren)