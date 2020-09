Scuola: Pittoni (Lega), flop graduatorie supplenti di Azzolina, proporremo norma sostitutiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giudizio di Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama, "la norma del ministro Azzolina sulle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) è da buttare. La gravità degli errori e delle forzature presenti nel provvedimento - spiega il parlamentare in una nota - aggiunge ulteriori difficoltà alla definizione dell'organico docenti in piena emergenza Covid con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Va quindi sostituita, possibilmente prima dell'intervento della magistratura. Come Lega stiamo già lavorando a una ridefinizione rispettosa delle prerogative delle diverse categorie. Sempre che il ministro sappia ascoltare. Cosa finora totalmente mancata con Azzolina - conclude l'esponente leghista -, che pure non sta brillando su alcun fronte...". (Com)