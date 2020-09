Ue: Servizio azione esterna, missione in Venezuela non clandestina e annunciata a paesi membri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell "ha avuto molti contatti nelle ultime settimane e mesi, per promuovere un munimo di condizioni democratiche alle elezioni" ha ricordato la portavoce ribadendo le coordinate principali della missione. "Porteremo avanti gli incontri con il governo del presidente Nicolas Maduro e con i partiti dell'opposizione per cercare di capire come possiamo essere utili per una transizione pacifica e democratica in Venezuela", ha spiegato. La "piccola missione", che si fermerà a Caracas fino a lunedì, è composta da "due alti funzionari del Seae", pronti a incontrare "tutte le parti politiche, la società civile, il settore privato e la Chiesa". Si tratta, riporta la stampa spagnola, di Enrique Mora, vicesegretario generale degli Affari esteri e di Javier Nino Perez, direttore America del Seae. (segue) (Beb)