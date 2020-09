Ue: Servizio azione esterna, missione in Venezuela non clandestina e annunciata a paesi membri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio settimana, in chiusura del Consiglio affari esteri dell'Ue, Borrell aveva lasciato aperta la porta per l'invio di una missione di osservatori alle elezioni parlamentari del Venezuela, pur riconoscendo che ancora non ci sono le garanzie richieste. "Per il momento le condizioni non sono rispettate, ma continuiamo a pensare che ci sia una finestra di opportunità", ha detto Borrell al termine Consiglio affari esteri dell'Ue tenuto lunedì. Borrell, che riferiva al Consiglio dell'ultima riunione del Gic, ha sottolineato che all'interno dell'Ue persistono posizioni differenti circa l'opportunità di partecipare o meno al monitoraggio del processo elettorale, in agenda a dicembre. L'ex ministro degli Esteri spagnolo ha ribadito che per inviare una missione di osservatori è innanzitutto necessario disporre di almeno cinque mesi di tempo, richiesta che il presidente Nicolas Maduro ha già respinto ricordando che la Costituzione venezuelana impone l'avvio della legislatura il 5 gennaio del 2001. (segue) (Beb)