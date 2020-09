Cultura: presentata oggi la ricerca "Migrazioni e Appartenenze Religiose" condotta dall'Università Cattolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

De-strumentalizzare la religione, ri-umanizzare i migranti e con loro creare uno spazio pubblico. Sono i concetti-chiave della ricerca multidisciplinare Migrazioni e Appartenenze Religiose che ha coinvolto una trentina di ricercatori – tra sociologi, filosofi, psicologi, giuristi, politologi, teologi – impegnati per un triennio. Un lavoro che ha l'obiettivo di restituire il giusto "spazio" alla dimensione religiosa nella comprensione e nella governance della mobilità umana e della convivenza interetnica e i cui risultati sono raccolti in un volume di oltre 800 pagine pubblicato in inglese da Brill (Migrants and Religion: Paths, Issues, and Lenses) e disponibile in open access: una scelta intesa a promuoverne la lettura anche oltre i confini del nostro Paese e che giunge in un momento cruciale del dibattito sul governo della mobilità umana e del diritto d'asilo, proprio mentre si discute in Commissione UE la riforma dell'Accordo di Dublino. La ricerca è stata presentata oggi venerdì 25 settembre nell'ambito del convegno "La religione del migrante come sfida per la società e per la chiesa", promosso dall'Università Cattolica in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana. "L'iniziativa si colloca alla vigilia della 106a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato che si svolgerà domenica 27 settembre - ha detto il Cardinale Michael Czerny Sj, Sotto-Segretario della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, aprendo il dibattito - Il tema della ricerca rientra nel mandato che Papa Francesco ha dato alla Sezione del Dicastero" e a tal proposito il Cardinale Czerny ha ripreso il messaggio del Santo Padre per la Giornata: "Gesù che bussa povero e ammalato alla nostra porta, realizzando quella cultura dell'incontro che è un incontro personale, sincero, significativo e profondamente religioso, chiama in causa la dimensione di relazionalità iscritta nella nostra natura umana". Del resto, ha osservato monsignor Stefano Russo, Segretario generale della Conferenza episcopale italiana, la crisi dei rifugiati, ma anche i "flussi umani che caratterizzano ormai da decenni l'immigrazione verso l'Italia e l'Europa hanno posto queste di fronte alla necessità di fare i conti con un duplice scenario sociale e religioso: quello, talvolta complesso, dei Paesi d'origine dei flussi migratori e quello, anch'esso delicato, dei Paesi di destinazione". Tuttavia, ha continuato il Segretario generale della Conferenza episcopale italiana, "se è vero che la religione può rappresentare un fattore di distinzione, e talvolta di contrapposizione, è vero anche che può fungere da elemento aggregante, di dialogo e di cooperazione nella costruzione delle comunità".