Cultura: presentata oggi la ricerca "Migrazioni e Appartenenze Religiose" condotta dall'Università Cattolica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica monsignor Claudio Giuliodori "non tenere in adeguata considerazione il fattore religioso rappresenta un elemento di grande criticità nell'approccio al fenomeno migratorio e nella gestione della convivenza interetnica". Non a caso "la ricerca dimostra ampiamente che ci troviamo di fronte a un pregiudizio ideologico che impedisce di cogliere adeguatamente il ruolo della religione nei processi migratori e di integrazione". Di qui la necessità di ripensare i processi di gestione e di accoglienza dei migranti e dei rifugiati e di "vedere accolte e attuate le proposte della Santa Sede ben articolate nelle 20 azioni proposte, che oltre ad essere valide per gli accordi internazionali, hanno una rilevanza anche in ambito socio-pastorale", ha osservato monsignor Giuliodori. La religione, dunque, è un elemento essenziale dell'esistenza umana e alla base delle nostre comunità. Lo ha ribadito nel suo intervento il presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, Cardinale Angelo Bagnasco. "Riconoscere che la dimensione religiosa è parte integrante della persona è essenziale affinché la società sia non accondiscendente ma giusta verso ogni uomo. Pensata come una questione meramente privata da confinare ai margini della convivenza sarebbe una miopia intellettuale oppure una forma di laicismo senza laicità. Il laicismo vive di pregiudizi mentre la laicità usa la ragione aperta cioè nella totalità delle sue funzioni". Secondo il cardinale Bagnasco quando si parla di religione la prima parola che viene alla mente è tolleranza. "Personalmente preferisco parlare di rispetto poiché a ben vedere nessuno vuol essere semplicemente tollerato bensì rispettato", osserva il presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee. Anche per David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, "la religione non può essere considerata solamente un bene privato. La storia dei grandi flussi migratori ci insegna che questo elemento, insieme ai suoi simboli e ai suoi valori, costituisce non solo un bene prezioso ma anche un ponte, un potente strumento che facilita percorsi di comprensione, di integrazione e di inclusione sociale". Ecco perché "servono regole che umanizzino i meccanismi globali e questo lo può fare solo l'Europa in questo momento. Per questo dobbiamo lavorare in modo costruttivo su politiche concrete e realistiche". Si muove in questa direzione "la proposta di riforma della politica di asilo e immigrazione dell'Unione europea" presentata in questi giorni dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Sono sicuro che nei prossimi mesi potremmo lavorare insieme per definire una risposta europea che sia all'altezza della nostra storia e della nostra umanità", ha chiosato Sassoli. (segue) (Com)