Cultura: presentata oggi la ricerca "Migrazioni e Appartenenze Religiose" condotta dall'Università Cattolica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure attraverso analisi speculative ed evidenze empiriche, la ricerca documenta come la religione – spesso rappresentata come ostacolo all'integrazione e marcatore di distanza sociale – possa invece costituire per i migranti una risorsa di resilienza e sostegno identitario, e anche un veicolo di integrazione e coesione sociale, grazie in particolare alla mediazione della famiglia, delle organizzazioni di ispirazione religiosa e della scuola. A partire dalle testimonianze dei migranti che si sono lasciati alle spalle esperienze di persecuzione e conflitti su base religiosa, la ricerca offre spunti preziosi per riflettere sul confine sempre più discusso tra migrazioni forzate e volontarie "issue" centrale nell'agenda dei Paesi europei; ma anche per rafforzare la consapevolezza dei principi della libertà religiosa e del pluralismo religioso, oggi posti sotto attacco in molti paesi europei. Sono tre gli elementi attraverso cui costruire un'etica dell'ospitalità e della convivenza: "De-strumentalizzare la religione, spesso ridotta a vessillo identitario o evocata nel quadro di una narrazione edulcorata che trascura la dimensione conflittuale inevitabilmente presente in ogni società pluralistica; riumanizzare i migranti restituendo ad essi la loro soggettività e il diritto di parola; creare uno spazio pubblico col contributo dei migranti e della religione attraverso quattro "parole chiave": identità; libertà religiosa; cittadinanza; bene comune", ha spiegato la professoressa Zanfrini. Affinché si dispieghi il potenziale positivo della religione i ricercatori individuano alcune condizioni che chiamano in causa la responsabilità delle autorità di governo, del sistema di accoglienza, della scuola e delle stesse organizzazioni religiose. Tra queste: la disponibilità ad ascoltare i migranti e le loro storie, che ne fanno dei testimoni viventi dell'importanza dei diritti religiosi e del loro inscindibile legame con la libertà personale; il riconoscimento della dimensione religiosa e spirituale all'interno dei percorsi di accoglienza e di integrazione; il rispetto dei diritti religiosi (delle minoranze e della «maggioranza»), educazione al pluralismo religioso e al principio di laicità dello Stato; la creazione di solide reti di collaborazione tra autorità di governo e leader delle diverse confessioni religiose; il ripensamento del concetto di cittadinanza al di là delle incrostazioni nazionalistiche, nella direzione della cittadinanza agita e partecipata; la capacità di trasformare il pluralismo religioso dei contesti scolastici e di vita quotidiana in "palestra di cittadinanza"; la "ri-alfabetizzazione" religiosa delle nostre società, indispensabile per instaurare un autentico confronto con chi proviene da altre tradizioni religiose ed esige che esse siano riconosciute nello spazio pubblico; il riconoscimento di come la religione non sia solo un bene privato, ma anche un bene pubblico che apporta un contributo prezioso al benessere collettivo; l'integrazione della religione nel governo e nella governance delle migrazioni e della convivenza interetnica; la valorizzazione del dialogo interreligioso anche per l'individuazione dei principi condivisi che possano fondare una "etica globale". (Com)