Onu: Papa, crisi opportunità per ripensare futuro della nostra casa comune

- Da una crisi come quella rappresentata dalla pandemia di coronavirus non si esce uguali a prima, “o ne usciamo migliori o peggiori”, per questo è necessario “ripensare il futuro della nostra casa comune e un progetto comune” che ponga al centro l’onestà e la coerenza nel dialogo, il multilateralismo e la coesione tra gli Stati. Lo ha dichiarato papa Francesco nel video messaggio trasmesso ai partecipanti della 75ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Ci troviamo di fronte alla scelta tra uno dei due possibili percorsi: uno conduce a rafforzare il multilateralismo, espressione di una rinnovata corresponsabilità globale, di una solidarietà basata sulla giustizia e sul compimento della pace e dell'unità della famiglia umana, progetto di Dio sul mondo; l'altra predilige atteggiamenti di autosufficienza, nazionalismo, protezionismo, individualismo e isolamento, lasciando fuori i più poveri, i più vulnerabili, gli abitanti delle periferie esistenziali", ha dichiarato il Papa. Secondo Francesco, la pandemia ha mostrato a tutti che non possibile “vivere senza l’altro o contro l’altro”. Nel suo intervento il Papa ha ricordato che le Nazioni Unite sono nate per “unire e avvicinare le nazioni”, invitando a trasformare la crisi “in un’opportunità per costruire insieme il futuro che desideriamo”.(Nys)