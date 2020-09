Speciale infrastrutture: idrogeno, il 30 settembre a Roma i protagonisti della transizione energetica a Conferenza internazionale Wec Italia e Aidic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripartire dall’idrogeno come materia prima per implementare il processo di transizione energetica e favorire nuovi modelli di sostenibilità in diversi settori. Da queste premesse prenderà il via la conferenza internazionale "Potenzialità della filiera dell'idrogeno nel contesto della transizione energetica", in programma mercoledì 30 settembre, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Lo riferisce un comunicato. L’evento, promosso dal World Energy Council (WEC) Italia e AIDIC - Associazione Italiana di Ingegneria Chimica e organizzato da Mirumir, parte dalle risultanze dell’Innovation Insights Brief WEC “New Hydrogen Economy – Hope or Hype?” e dal lancio dell’iniziativa mondiale “Hydrogen Global Charter”. La conferenza, che sarà possibile seguire anche in streaming, è un’importante tappa di avvicinamento a HESE – Hydrogen Energy Summit&Expo – in programma dal 5 al 7 maggio 2021 alla fiera di Bologna. Protagonisti della Conferenza le principali aziende impegnate nel processo di innovazione energetica volta alla transizione. Mario Marchionna, Responsabile dell’Innovazione Tecnologica in Saipem, dichiara a tal proposito come “L’idrogeno sarà, da qui ai prossimi anni, la commodity che, insieme al GNL, accompagnerà il processo di transizione energetica e per questo Saipem sta concentrando la propria attenzione sia sulle tecnologie di produzione di idrogeno sia sui relativi aspetti infrastrutturali, che saranno decisivi per consentire una piena affermazione del nuovo vettore. Saipem ha adottato negli ultimi anni un nuovo modello di business: oggi siamo un global solution provider nei settori dell’energia e delle infrastrutture. Proponiamo ai nostri clienti soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale delle loro attività e aiutarli a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. In questo senso si inquadra la nostra diversificazione verso le energie rinnovabili, l’idrogeno in tutte le sue declinazioni industriali e la Carbon Capture & Storage (CCS), individuando soluzioni innovative e mettendo a sistema le nostre pluridecennali esperienze e competenze nel campo del gas naturale”. (Com)