Speciale infrastrutture: Atlantia, Cda avvia dismissione della partecipazione in Aspi

- Il consiglio di amministrazione di Atlantia, riunitosi in data odierna e preso atto delle difficoltà emerse nelle interlocuzioni con Cassa depositi e prestiti (Cdp), ha approvato un processo "dual track" al fine di pervenire in ogni caso alla dismissione della partecipazione detenuta in Autostrade per l'Italia (Aspi). Stando al relativo comunicato stampa, il Cda ha deliberato di avviare, parallelamente allo spin off, un processo competitivo gestito da advisor finanziari indipendenti per la vendita dell'intera quota dell'88,06 per cento detenuta in Aspi. Tale processo, rivolto sia a Cdp che ad altri investitori istituzionali, prevede che i potenziali acquirenti siano tenuti ad acquistare anche il restante 12 per cento circa del capitale sociale di Aspi in caso di esercizio del diritto di covendita da parte degli azionisti di minoranza. In alternativa, il Cda ha approvato anche il progetto di scissione parziale e proporzionale a favore di Autostrade Concessioni e Costruzioni Spa (già costituita lo scorso 8 settembre), che contempla la scissione parziale e proporzionale di Atlantia a favore della newco, a cui verrà attribuito un compendio costituito da una partecipazione pari al 55 per cento del capitale sociale di Aspi; il conferimento in natura nella newco da parte di Atlantia di una partecipazione pari al 33,06 per cento; e la quotazione delle azioni della newco sul mercato telematico azionario gestito da Borsa italiana. Entrambe le operazioni, prosegue la nota, sono soggette ad una serie di condizioni sospensive tra cui la finalizzazione dell'accordo transattivo tra Aspi e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (Com)