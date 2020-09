Speciale infrastrutture: Enel pubblica lo studio "Città circolari - Le città di domani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tramite la controllata Enel X, società dedicata alle soluzioni energetiche avanzate, il Gruppo partecipa a sette progetti di trasporto pubblico elettrico in quattro paesi di due continenti, per un totale di 991 autobus elettrici forniti o gestiti a Santiago (Cile), Bogotà (Colombia), Montevideo (Uruguay) e Barcellona (Spagna). Di recente, Enel X e Amp Capital hanno creato una joint venture per costituire e sviluppare una piattaforma di e-mobility nelle Americhe. Nello specifico, le parti investiranno congiuntamente nello sviluppo e nel leasing di veicoli per il trasporto pubblico elettrico di massa a terra e nelle relative infrastrutture per il deposito, la ricarica, la riparazione e il funzionamento dei veicoli stessi nelle Americhe. La joint venture possiede attualmente a Santiago del Cile un parco di 433 autobus elettrici in funzione nonché la relativa infrastruttura di ricarica, sviluppati da Enel X nel corso degli ultimi due anni. (Com)