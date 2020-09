Speciale infrastrutture: Atlantia diventerà holding di partecipazioni in infrastrutture dopo scissione Aspi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione di dismissione della partecipazione detenuta da Atlantia in Autostrade per l'Italia (Aspi) è volta alla separazione delle attività di costruzione e gestione delle tratte autostradali italiane, svolte in concessione da Aspi e dalle sue controllate, dalle altre attività svolte dal Gruppo Atlantia relative alla gestione di autostrade all’estero, di aeroporti e di sistemi di pagamento. Lo si apprende dalla nota diffusa al termine del Cda odierno, che ha dato il via libera alla dismissione. Una volta completata la separazione, Atlantia diventerà una holding strategica di partecipazioni, che sarà in grado di esprimere specifiche competenze nel settore delle infrastrutture per la mobilità, e di fare leva su tale esperienza per entrare in nuovi settori infrastrutturali e condividere le best practice in maniera trasversale. Inoltre, prosegue la nota, per effetto dell’elevata diversificazione geografica Atlantia sarà in grado di cogliere le numerose opportunità di crescita a livello globale, progredendo nel processo di internazionalizzazione avviato e proseguito negli ultimi anni. (Com)