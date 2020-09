Speciale infrastrutture: Grimoldi (Lega), De Micheli guardi ai problemi di tutta la rete lombarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, dichiara in una nota: "Siamo lieti di sapere che improvvisamente il ministro De Micheli scopra alcuni dei tanti problemi della rete infrastrutturale ferroviaria lombarda gestita da Rfi, siamo lieti che improvvisamente si attivi per i pericolosi passaggi a livello di Mantova per festeggiare la vittoria del confermato sindaco del Pd. Ma saremmo più lieti se il ministro dei Trasporti, finora non pervenuto sulla questione degli investimenti per la manutenzione e lo sviluppo della rete ferroviaria lombarda, nonostante le promesse continue di Rfi e del governo, si attivasse per tutta la Lombardia, interloquendo con l'assessore regionale, e non con un singolo sindaco solo perché è del suo partito. Ricordiamo al ministro che due mesi fa una giovane donna è morta nel lodigiano per il mancato funzionamento di un vecchio passaggio a livello, per cui non guarda solo al particolare di Mantova ma al generale di tutta la Lombardia che, lo ricordiamo, tra sei anni ospiterà le Olimpiadi e attende le infrastrutture promesse entro quell'evento...". (Com)