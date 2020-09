Speciale infrastrutture: da Atlantia via libera a dismissione quota Aspi, completamento spin off previsto a metà 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una doppia operazione, quindi, quella deliberata dal Cda di Atlantia, il cui obiettivo è la "separazione delle attività di costruzione e gestione delle tratte autostradali italiane, svolte in concessione da Aspi e dalle sue controllate, dalle altre attività svolte dal Gruppo Atlantia relative alla gestione di autostrade all’estero, di aeroporti e di sistemi di pagamento". Ciò al fine di diventare una "holding strategica di partecipazioni in grado di esprimere specifiche competenze nel settore delle infrastrutture per la mobilità, e fare leva su tale esperienza per entrare in nuovi settori e condividere le best practice in maniera trasversale". Una prima opzione riguarda quindi l'avvio di un processo competitivo per la cessione dell'intera quota detenuta da Atlantia in Aspi, rivolto sia a Cassa depositi e prestiti che ad altri investitori istituzionali. I potenziali acquirenti saranno tenuti ad acquistare anche il restante 12 per cento del capitale sociale di Aspi in caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte degli azionisti di minoranza. Il Cda ha inoltre specificato che provvederà a convocare nuovamente l'assemblea dei soci per sottoporre la revoca della delibera di scissione annunciata, nel caso in cui dovessero pervenire nuove offerte per l'acquisto della partecipazione in qualsiasi momento precedente la data di efficacia dell'operazione. (Ems)