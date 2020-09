Speciale infrastrutture: stadio Roma, Grancio (Misto), da Raggi solo propaganda e naufraga su stesse questioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In commissione trasparenza "la totale mancanza della parte politica ha chiaramente dimostrato che il progetto stadio è totalmente fuori controllo della Sindaca Raggi che continua fare affermazioni in totale contrasto con la realtà dei fatti". Così, in una nota, la consigliera Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina. "La questione societaria e su chi abbia il diritto di usufruire della Legge Stadi, la questione della proprietà dei terreni, quella sulle infrastrutture per la mobilità e per la mitigazione del rischio idrogeologico. Una due diligenze che entra in contrasto, in alcuni casi, con il parere dell'avvocatura. Un proponente che ancora non prende atto che i contenuti della convenzione non possono discostarsi da quelli della delibera - continua la Consigliera Grancio - Quanto emerso in commissione Trasparenza non fa che confermare quanto la sottoscritta, i Comitati dei cittadini, il Tavolo della libera urbanistica stanno dicendo da tempo: lo stadio in quell'area non si può fare. Il quadro generale è devastante e mostra un'amministrazione travolta dai sui suoi stessi errori che , come al solito , rischiano di pagare i cittadini", conclude. (Com)