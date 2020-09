Speciale infrastrutture: Lombardia, Dettori (Assimpredil), Comune faccia funzionare uffici urbanistica invece di fare 'guerra santa' a Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'invito rivolto dall'Assessore Maran al Consiglio Comunale di Milano a fare la guerra santa contro la Regione Lombardia, approvando provvedimenti che blocchino gli effetti della legge regionale sulla rigenerazione urbana, improntata principalmente ai principi del risparmio del consumo di suolo e della tutela del verde e dell'ambiente, ci sembra priva di fondamento e lontano dalla realtà che stiamo vivendo". Lo afferma in una Nota il presidente di Assimpredil Ance, Marco Dettori rilevando che "la Regione nel nostro sistema costituzionale, ha l'autonomia legislativa in materia di governo del territorio e tale autonomia ha esercitato per mettere a punto, in modo concertato e ampiamente condiviso, la legge sulla rigenerazione urbana. I Comuni devono far propria questa legge adattandola al loro territorio, applicandola in modo che le disposizioni regionali trovino efficace utilizzo. E nessun Comune, neanche quello di Milano – sottolinea Dettori– può certo far finta di niente". Sul tema degli oneri, in particolare, la legge regionale, evidenzia la Nota, ha finalmente rimesso le cose a posto sul piano di diritto: "era paradossale – continua Dettori – che fino a oggi la ristrutturazione con completa demolizione e ricostruzione pagasse oneri come se fosse una nuova costruzione. Forse ci si dimentica che gli oneri di urbanizzazione sono, per loro natura, tributi che il costruttore deve versare al Comune per compensare la necessità di nuovi servizi e infrastrutture quando viene realizzato un nuovo insediamento in una zona della città in cui tali servizi e infrastrutture prima non c'erano. Ma nel caso di demolizione e ricostruzione questi oneri erano già stati versati in occasione della realizzazione di quel fabbricato che ora viene demolito. Perché pagarli ancora? Non si dovrebbe pagare semplicemente un conguaglio in relazione a quello che oggi viene realizzato? Altro che sconto. Il tributo al Comune dovrebbe essere simbolico". (Com)