Ambiente: Verni (M5s) su Sin ex Fibronit a Broni (Pv), dobbiamo favorire bonifica dell’intero territorio

- Questa mattina Simone Verni, consigliere regionale del M5S Lombardia, è stato a Broni, presso il Teatro Carbonetti, per il convegno “Amianto e salute pubblica: lo stato dell’arte”, con la presenza del Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare Roberto Morassut e dell’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo. Verni dichiara in una nota: "Abbiamo ricevuto rassicurazioni, le operazioni di bonifica del SIN ex Fibronit stanno proseguendo e il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa ha inviato un suo videomessaggio, a testimonianza dell’attenzione da sempre dimostrata verso questo territorio così impattato dalla questione amianto. Si sta affrontando anche la concessione della riperimetrazione del SIN, ossia l’inclusione del territorio comunale di Broni e Stradella e attendiamo che quest’ultima amministrazione comunale consegni la documentazione". "La presenza di amianto è cospicua", aggiunge il consigliere, "e dobbiamo favorire la bonifica dell’intero territorio interessato in tempi rapidi. Ringrazio il Sindaco di Broni Antonio Riviezzi per il prezioso lavoro e tutte le associazioni del territorio. Ringrazio anche l’assessore Cattaneo, nonostante le inutili polemiche e la narrazione “di parte” fatta questa mattina al convegno: quando si vuole fare i primi della classe, bisogna conoscerla tutta la lezione e ammettere anche le proprie mancanze, le bonifiche erano attese da anni". "Ricordo che il Ministero dell’Ambiente ha istituito una nuova Direzione Tecnica dedicata alle bonifiche, proprio perché intende accelerare le procedure e concretizzare le numerose bonifiche del nostro Paese. Su questo la sensibilità del M5S è totale", conclude Verni. (Com)