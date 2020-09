Ungheria: ministro Finanze, misure di protezione economica proseguiranno in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ungheria estenderà all'autunno le misure di protezione economica per contrastare l'impatto della pandemia di coronavirus. Lo ha detto in una conferenza stampa online oggi il ministro delle Finanze, Mihaly Varga, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". La seconda ondata del virus ha alimentato paure di fallimento tra molti imprenditori e di perdita del lavoro tra la gente. L'esecutivo ha quindi deciso di continuare ad allocare risorse al piano di protezione economica. Il secondo trimestre del 2021 sarà un periodo cruciale secondo Varga, che evidenzia che soltanto con l'arrivo di un vaccino la situazione potrà migliorare. Esso farà da base per una ripresa economica che probabilmente si rifletterà nella crescita delle importazioni e nell'indice Pmi. "Il governo lavora per aiutare l'economia ungherese a tornare ai livelli del 2019 entro 2-3 anni", ha detto il ministro. Finora sono stati sborsati 2.216 miliardi di fiorini (6,4 miliardi di euro) da un fondo per la ripresa che ammonta a 2.485 (7,2 miliardi di euro). L'esborso dei restanti 359 miliardi (oltre 1 miliardo di euro) è in corso, precisa Varga. (segue) (Vap)