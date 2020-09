Ungheria: ministro Finanze, misure di protezione economica proseguiranno in autunno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il suo dicastero ha già espresso mesi fa la previsione che la contrazione economica quest'anno sarà intorno al 5-6 per cento. "Il rimbalzo predetto da molti economisti non si è materializzato", ha commentato. Turismo, manifattura e servizi, un tempo motori principali delle prestazioni economiche dell'Ungheria, sono ora in difficoltà. Il deficit ha fatto un balzo fino al 76-78 per cento del Pil nel 2020, ma si tratta "del prezzo da pagare per la protezione dei posti di lavoro". Misure come la moratoria sul ripagamento dei debiti per i privati sono progettate per conservare le capacità finanziarie di imprese e famiglie. "Gli investitori devono vedere l'Ungheria come un posto adatto agli investimenti", ha dichiarato Varga. (Vap)