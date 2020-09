Speciale energia: Germania, da gennaio 48 per cento consumo energia coperto da rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2020, il 48 per cento dell'energia consumata in Germania è stata generata da fonti rinnovabili, con un aumento del 5 per cento su base annua. È quanto si apprende dai dati diffusi dal Centro per l'energia solare e la ricerca sull'idrogeno del Baden-Wuerttemberg (Zsw) e dell'Associazione federale delle imprese del settore elettrico e idrico (Bdew). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'aumento della quota delle rinnovabili nell'energia consumata in Germania è dovuto, tra l'altro, a condizioni meteorologiche favorevoli, come un primo trimestre caratterizzato da vento e sole. Circa la metà dell'incremento deriva dal fatto che, nei primi tre trimestri dell'anno, il consumo di elettricità è diminuito di quasi il 5 per cento a causa della crisi del coronavirus. Tra gennaio e settembre, sono stati generati un totale di 192 miliardi di chilowattora (kWh) di elettricità da sole, vento e altre fonti rinnovabili, in aumento dai 181,9 miliardi di kWh nello stesso periodo del 2019. La quota maggiore, pari a 76 miliardi di kWh, proviene dalle turbine eoliche terrestri, seguita dai quasi 46 miliardi di kWh degli impianti fotovoltaici. (Geb)