Speciale energia: Unicredit, 24,7 milioni a gruppo Megamark per sostegno a innovazione

- L’azienda prevede di conseguire un risparmio energetico di circa 4,85 GWh/anno equivalenti ad una riduzione di circa 907 tep/a di energia primaria e di circa 2.400 tonnellate/anno di CO2. Il gruppo Megamark, pioniere nel Sud Italia dello sviluppo commerciale attraverso il franchising sin dalla metà degli anni ’80, è associato dal 1996 a Selex, una delle più importanti centrali di acquisto italiane con una quota di mercato del 10,5 per cento. Al gruppo Megamark, che nel 2019 ha registrato vendite alle casse per 1,7 miliardi di euro occupando oltre 5.500 addetti, fanno capo le insegne A&O, dok, Famila e Sole 365. (Com)