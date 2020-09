Speciale energia: Tamburi (Enel), per rinnovabili servono autorizzazioni rapide e certe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per una transizione energetica verso le rinnovabili "servono autorizzazioni rapide e certe che possano consentire anche agli investitori di sapere quali sono gli iter e i tempi". Lo ha dichiarato Carlo Tamburi, ad e presidente Enel Italia nel suo intervento a "Il Verde e il Blu Festival - idee e progetti per il futuro del pianeta" in corso a Milano. "Serve una forte logica di sistema, lavorare con Terna, assolutamente fondamentale come operatore del sistema e come garante dei rapporti con l'import e l'export, perché la strategia nazionale la si fa con loro" ha aggiunto Tamburi, che ha sottolineato anche il ruolo fondamentale delle "autorità e della politica - ha concluso l'ad di Enel Italia - e la volontà di essere consapevoli che il sistema dell'energia è la chiave per il funzionamento del paese non solo per lo sviluppo". (Rem)