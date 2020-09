© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso c'è il percorso degli Stati generali e si capirà come deve essere organizzato il Movimento cinque stelle, ma non per parlare del Movimento cinque stelle, la miglior organizzazione del Movimento cinque stelle è dare migliori soluzioni agli italiani". Lo ha detto il ministro della Giustizia e parlamentare M5s Alfonso Bonafede uscendo da palazzo Giustiniani. (Rin)