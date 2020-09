Caso camici: pm, da moglie Fontana piena consapevolezza del conflitto d'interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roberta Dini era ben a conoscenza delle dinamiche interne alla presente vicenda oggetto di indagine, non solo in ragione della sua posizione; derivante dai legami di parentela, ma per la funzione consultiva e di raccordo di cui si è detto". È quanto scrivono i pm di Milano in relazione alla moglie, non indagata, del governatore Attilio Fontana nonché sorella di Andrea Dini, amministratore unico di Dama spa nel provvedimento di richiesta di consegna dei cellulari notificato ieri a 12 persone indagate e non nell'ambito dell'inchiesta sul caso camici. Per i pm Roberta Dini, che detiene una partecipazione del 10 per cento delle azioni di Dama spa per il tramite della Divadue srl, "si confrontava regolarmente con il fratello e gli metteva a disposizione la sua rete di contatti - si legge nell'atto -. Inoltre, è quest'ultima ad averlo notiziato del bonifico di 250mila euro disposto dal marito Attilio Fontana, a ristoro dei costi sostenuti per la fornitura dei camici sino a quel momento consegnati. Infine, come si è visto, Roberta Dini si consultava con il fratello anche in relazione alla linea mediatica da seguire con i giornalisti della trasmissione di inchiesta 'Report'". In particolare, i pm riportano nel provvedimento una conversazione tra i due fratelli che proverebbe la "piena consapevolezza" dei due "in ordine alla situazione di conflitto di interessi nel quale si versava". "Ordine camici arrivato. Ho preferito scriverlo ad Atti (Attilio Fontana, ndr)", scrive per messaggio Andrea Dini il 16 aprile scorso alla sorella Roberta, che gli risponde: "Giusto bene così". (Rem)