Abruzzo: Confindustria, bandi dottorati ricerca industriale, rinnovata convenzione con Cnr

- Rinnovata la convenzione tra Confindustria e Cnr per sviluppare, insieme alle Università, percorsi triennali di dottorati industriali e di dottorati innovativi, a caratterizzazione industriale di altissimo profilo scientifico. La collaborazione, che prevede un co-finanziamento del costo del dottorato pari al 50%, da parte del Cnr e dell'impresa, è finalizzata sia a programmi di formazione dei dipendenti di aziende già impegnati in attività di elevata qualificazione, sia alla realizzazione di percorsi di studio specifici per l'orientamento e la crescita professionale dei giovani. "L'attivazione dei dottorati da parte delle imprese della provincia dell'Aquila", spiega Francesco De Bartolomeis, direttore di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno, "può prevedere l'avvio di un corso di dottorato già programmato dall'Università o la proposta di un nuovo percorso di dottorato da costruire". (segue) (Gru)