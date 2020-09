Abruzzo: Confindustria, bandi dottorati ricerca industriale, rinnovata convenzione con Cnr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa cofinanzia al 50 per cento la borsa di dottorato nel triennio: a seconda del dottorato, l'importo per co-finanziare la borsa per l'intero triennio può oscillare tra un minimo di 25mila e un massimo di 35mila euro, comprensivo dei contributi da versare all'Inps, di eventuali costi per l'estero e dell'assicurazione, in base alle richieste dell'Università di riferimento del dottorato. "L'ammissione al dottorato avviene nel rispetto del regolamento interno del corso", prosegue De Bartolomeis, "sulla base di una selezione ad evidenza pubblica. Per l'attivazione dei dottorati saranno definiti accordi specifici, con tutti i dettagli operativi e finanziari, tra le imprese interessate, singole o aggregate, il Cnr e le Università coinvolte. L'impresa partecipa alla definizione del percorso di dottorato e alla selezione dei dottorandi interessati al percorso e individua individua un tutor che affiancherà lo studente durante il suo percorso in azienda, insieme ai referenti del Cnr e dell'Università". (Gru)