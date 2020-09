Il militare in pensione Bah N'Daw giura come presidente, il Mali verso la revoca delle sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente ad interim del Mali, Bah N’Daw, ha prestato ufficialmente giuramento. Lo riferisce la stampa locale. La nomina di N’Daw, ex ministro della Difesa sotto il presidente deposto Ibrahim Boubacar Keita, è stata decisa dalla giunta militare salita al potere con un colpo di Stato lo scorso 18 agosto. Oltre a N’Daw, ha prestato giuramento anche il suo vice designato, Assimi Goita, leader del Comitato nazionale per la Salvezza del popolo (Cnsp, la giunta golpista). La nomina di un presidente civile era una condizione posta dai mediatori della Comunità degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) per revocare le sanzioni imposte dopo il golpe e la nomina di N’Daw – che è un ex militare, ma in pensione – sembra poter rappresentare un compromesso accettabile: ieri, infatti, il capo mediatore della Cedeao, l’ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan, ha lasciato intendere che l’organizzazione potrebbe revocare le sanzioni imposte al Mali dopo il giuramento di N’Daw. “La revoca delle sanzioni non è un problema. La Cedeao non vuole sanzioni in nessun Paese della comunità. È piuttosto un peccato che sia così. La Cedeao è quindi ansiosa di risolvere questo problema ma il presidente della comunità, il presidente del Ghana (Nana Akufo-Addo) è la persona deputate a fare questo annuncio. E penso che venerdì, dopo il giuramento (del nuovo presidente ad interim Bah N’Daw), probabilmente farà questa dichiarazione”, ha detto Jonathan, che da due giorni si trova a Bamako per incontrare tutte le parti coinvolte nella crisi.La revoca delle sanzioni era subordinata alla nomina, entro il 15 settembre (termine poi prorogato di una settimana) di due civili alle cariche di presidente e primo ministro ad interim. Lunedì scorso la giunta militare, in accordo con i rappresentanti della società civile e della comunità religiosa, ha nominato l’ex ministro della Difesa Bah N’Daw come nuovo presidente ad interim. N’Daw, colonnello dell’esercito in pensione, rappresenta una figura di compromesso fra il mondo civile e il mondo militare e la sua nomina potrebbe sbloccare l’impasse. Dopo il giuramento, il nuovo presidente dovrà nominare un primo ministro ad interim incaricato di guidare il Paese nella fase di transizione verso nuove elezioni, che dovrebbero tenersi entro 18 mesi, secondo quanto concordato con i mediatori Cedeao che hanno ammorbidito la loro richiesta iniziale che prevedeva una fase di transizione di massimo un anno (contro i due richiesti dalla giunta militare).Un’altra questione non secondaria per la revoca delle sanzioni è poi quella della versione finale della Carta di transizione. Su questo punto gli osservatori intendono leggere nel documento, più volte modificato durante le consultazioni fra le parti maliane, quali saranno gli effettivi poteri concessi al presidente e al suo vicepresidente. In particolare, secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche vicine al dossier citate dall’emittente “Rfi”, la Cedeao intende vedere scritto nella Carta che il vicepresidente non può sostituire il presidente in caso di impedimento o dimissioni: una richiesta, quest’ultima, chiaramente volta ad impedire che il neo presidente si riduca di fatto ad un ruolo di “fantoccio” manovrato dalla giunta militare. La Cedeao vuole anche che il Cnsp venga sciolto una volta avviata la transizione. Altro argomento di discussione è inoltre la sorte di alcuni ex ministri e funzionari arrestati durante il golpe: ieri Jonathan ha visitato l'ex primo ministro Boubou Cissé e l'ex presidente dell'Assemblea nazionale, Moussa Timbiné alias Bessé. “Stanno bene, ma sulla questione del loro rilascio non ci sono progressi reali”, riferisce la stessa fonte. Quanto al presidente deposto Ibrahim Boubacar Cissè, invece, si trova nella sua residenza di Bamako dopo essere stato rilasciato dai militari a pochi giorni dal golpe.(Res)