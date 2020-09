Siria: Damasco rilascia dipendenti società e organizzazioni legate a magnate Makhlouf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo siriano ha annunciato il rilascio di 98 dipendenti della società Syriatel e dell’organizzazione benefica Al Bustan legate a Rami Makhlouf, magnate delle telecomunicazioni e cugino del presidente Bashar al Assad, che lo scorso anno è stato costretto a cedere le sue attività al governo in una lotta di potere interna alla famiglia Assad. Secondo quanto riferito dall’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, le agenzie di sicurezza hanno rilasciato 41 dipendenti Syriatel e 57 dipendenti dell'organizzazione benefica Al Bustan. Makhlouf, per anni alla guida del più grande operatore di telefonia mobile siriano, Syriatel, ha accusato lo scorso maggio le autorità siriane di aver arrestato diversi suoi dipendenti per intimidirlo e indurlo a cedere le sue attività. L'Osservatorio ha anche affermato che 58 ufficiali dell'esercito e militari collegati a una ex milizia filo-regime finanziata dal Makhlouf sarebbero stati rilasciati. Lo scorso anno, il governo di Damasco ha accusato Syriatel di avere debiti nei confronti dello Stato, comprese le commissioni in sospeso per il mantenimento della sua licenza di esercizio. In una serie di video controversi pubblicati online, Makhlouf ha contestato le affermazioni, sostenendo che alcuni al potere hanno cercato di rovesciarlo e raccogliere una parte dei profitti dell'azienda. Il governo a maggio ha ordinato il sequestro dei beni legati a Makhlouf e alla sua famiglia, imponendo inoltre il divieto di espatrio all’imprenditore. A giugno, le autorità di Damasco hanno annunciato la risoluzione dei contratti duty free con le società affiliate a Makhlouf.(Res)