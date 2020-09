Sardegna: Regione, piano per portualità importante occasione rilancio turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo dichiarato è quello di completare il circuito di navigazione diportistica intorno all'Isola e costruire un'offerta di qualità che valorizzi la centralità della posizione della Sardegna nel Mediterraneo. Nasce con queste premesse il Piano regionale della Rete della portualità turistica discusso ieri dalla Giunta Regionale che che si appresta ora ad iniziare il percorso per ottenere la Valutazione Ambientale Strategica prima della definitiva approvazione. Grazie al Piano della portualità, i posti barca saranno meglio distribuiti lungo le coste sarde con evidenti riflessi su quelle infrastrutture portuali di ridotte dimensioni che normalmente risultavano tagliate fuori dal circuito della navigazione. Uno degli obiettivi prioritari è infatti quello del miglioramento della sicurezza della navigazione, con l'incremento del numero delle strutture portuali per l'offerta di porti rifugio, necessari in caso di improvvise condizioni meteomarine avverse. (segue) (Rsc)