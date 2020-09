Sardegna: Regione, piano per portualità importante occasione rilancio turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano della portualità è il frutto di un lavoro durato oltre un anno – spiega l'Assessore dei lavori Pubblici Roberto Frongia - che ha impiegato risorse e competenze per arrivare ad uno strumento di pianificazione strategica del settore finalizzato al miglioramento della competitività del sistema portuale e logistico, all'agevolazione della crescita dei volumi di traffico, alla diminuzione delle miglia di percorrenza tra un porto e l'altro, quindi alla promozione della Sardegna in termini turistici per chi alla vacanza via terra preferisce quella via mare". Il sistema portuale sardo, forte di 80 scali, deve diventare una delle leve di attrazione del turismo. Far ciò la la Giunta regionale ieri ha deciso di costituire un gruppo di lavoro interassessoriale, coordinato dall'Assessorato dei Lavori Pubblici in quanto soggetto attuatore (composto dai rappresentanti delle competenti Direzioni generali dei Lavori Pubblici, della Difesa dell'Ambiente, della Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza Edilizia, degli Enti Locali e Finanze, del Centro Regionale di Programmazione, dei Trasporti, del Turismo, Artigianato e Commercio), con l'obiettivo di individuare l'iter di adozione e approvazione del Piano e di accompagnare l'attività di pianificazione nelle successive fasi fino alla emanazione del provvedimento di VAS e alla definitiva approvazione del Piano in Giunta. (segue) (Rsc)