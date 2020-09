Sardegna: Regione, piano per portualità importante occasione rilancio turismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considero la portualità turistica un segmento strategico ma per fare in modo che diventi una ricchezza per la Sardegna non solo nei mesi estivi, ma anche in quelli invernali, è necessario dotarsi di infrastrutture portuali moderne ed efficienti, che siano richiamo per i turisti e opportunità di sviluppo socio-economico per la nostra Isola", ha concluso l'Assessore Frongia. Tra i porti turistici che sono stati oggetto di sopralluogo figurano La Caletta (Siniscola), Cannigione, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Porto Torres, Stintino, Alghero, Fertilia, Arbatax, Santa Maria Navarrese, Orosei, Torregrande, Marceddì e Buggerru. Il Piano è stato predisposto in coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e con il Piano paesaggistico regionale (PPR). In quanto piano regionale di settore, è sovraordinato rispetto ai piani urbanistici comunali e ai corrispondenti piani di settore di rilevanza comunale (o della singola struttura portuale – Piano regolatore Portuale PRP). (Rsc)