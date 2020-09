Russia: Navalnyj ringrazia medici e piloti russi per assistenza durante volo in agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivista russa Aleksej Navalnyj ha espresso la sua gratitudine ai piloti ed ai medici russi per l’assistenza e le cure ricevute durante il volo partito dalla città siberiana di Tomsk e diretto a Mosca lo scorso agosto. In un post Instagram, Navalnyj ha ringraziato i piloti del volo per aver fatto un atterraggio di emergenza a Omsk, città siberiana dove poi l’uomo è stato ricoverato, e i medici che hanno fornito cure urgenti in seguito all'avvelenamento. "I piloti e i primi soccorritori, in sostanza, mi hanno dato 15-20 ore di vita. Tutto ciò che è seguito è stato molto drammatico e merita una storia a parte, ma non ci sarebbe sicuramente nulla da dire se non fosse per queste persone. Grazie. voi, miei gentili amici sconosciuti. Siete brave persone", ha scritto Navalny sulla sua pagina Instagram.(Rum)