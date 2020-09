© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, definisce "un grande riconoscimento" quello dell'Oms "per l'Italia, per il nostro sistema sanitario, per le scelte fatte dal governo e per i sacrifici dei cittadini". E su Twitter aggiunge: "Abbiamo percorso la strada giusta e continuiamo, sempre più decisi, verso la ripresa e il ritorno alla normalità". (Rin)