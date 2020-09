Coronavirus: oggi in Puglia 90 nuovi casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Puglia sono stati registrati 3.299 test per l'infezione da coronavirus e sono stati registrati 90 casi positivi: 23 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 17 nella provincia Bat, 36 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. E' stato registrato 1 decesso in provincia di Bari. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 392.912 test. 4.498 sono i pazienti guariti. 2.309 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.394. (Ren)