Monza: lavori di manutenzione notturni su viale Cesare Battisti, via Ferrari e via Boccaccio

- A Monza proseguono i lavori di manutenzione stradale per la sistemazione dell'asfalto. Nel prossimo mese - fa sapere una nota del Comune - saranno interessate tre importanti strade. Il cantiere su viale Cesare Battisti (da viale Brianza a via Boito, in entrambe le carreggiate) comincerà lunedì 28 settembre e si concluderà sabato 3 ottobre. Lunedì 5 ottobre operai al lavoro in via Ferrari (da via Foscolo a via Amati) fino a sabato 17 ottobre. L'ultimo intervento inizierà lunedì 19 ottobre in via Boccaccio/Cantore. Anche in questo caso il cantiere dovrebbe durare circa una settimana. Tutti i lavori si svolgeranno di notte attraverso cantieri mobili, per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione stradale e per contenere i disagi per i residenti.(com)