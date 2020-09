Enasarco: appello a oltre 25.000 agenti di Campania e Basilicata per cambiare i vertici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al 7 ottobre, si svolgeranno online le votazioni per il rinnovo dei vertici di Enasarco, l’ente previdenziale degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari, in uno scenario nel quale la categoria è alle prese con la crisi economica e cerca sicurezze sul futuro pensionistico, temi al centro dell’incontro di presentazione della lista n.3 Enasarco del futuro, sostenuta da Fnaarc il primo sindacato italiano della categoria, e da Confcommercio, Confindustria, Confcooperative e Cna. Alberto Petranzan, coordinatore della coalizione Enasarco del futuro e presidente nazionale di Fnaarc, ha presentato il programma per cambiare Enasarco agli agenti di commercio campani e lucani. Presenti all’incontro il vice presidente vicario nazionale Fnaarc Sergio Mercuri, Vittorio Mori, presidente di Assarco Napoli, e Angelo Lovallo, presidente di Fnaarc Potenza. (segue) (Com)