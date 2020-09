Enasarco: appello a oltre 25.000 agenti di Campania e Basilicata per cambiare i vertici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti chiedono a gran voce sostegni straordinari per far fronte alla crisi di liquidità con una proposta concreta, portata avanti dalla lista n.3 Enasarco del futuro, che consiste nel vedersi riconoscere una percentuale del proprio Fondo di indennità di risoluzione rapporto (Firr). Proposta che è stata accolta dalla Fondazione Enasarco, ma non ancora dal governo che deve concederne l’autorizzazione. Dopo oltre due mesi gli agenti di commercio non hanno ottenuto risposta rispetto a un provvedimento che riuscirebbe a dare loro ossigeno consentendogli una più veloce ripartenza. (segue) (Com)