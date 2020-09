Enasarco: appello a oltre 25.000 agenti di Campania e Basilicata per cambiare i vertici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alberto Petranzan si è rivolto agli oltre 25.000 professionisti di Campania e Basilicata: "Sono cominciate le elezioni per il rinnovo del vertice di Enasarco e abbiamo tempo fino al 7 ottobre per esprimere il nostro voto - ha dichiarato Petranzan -. Enasarco va cambiata per fornire prestazioni al passo con i tempi, ma va anche protetta da chi vuole mettere le mani sulla gestione del suo patrimonio. In questa tornata elettorale si sono proposte liste cresciute prevalentemente attraverso internet, senza basi solide, che in questo momento di difficoltà invece di fare proposte realizzabili per il futuro degli agenti di commercio alimentano polemiche e fanno proposte demagogiche: occorre quindi domandarsi quale sia il loro vero obiettivo. Giù le mani dalle nostre pensioni. Ormai è uno slogan che ho ripetuto molto spesso e che continuerò a ripetere fino alla fine. - continua Petranzan - Non facciamoci ammaliare da false promesse, non crediamo a facili proclami che alla resa dei conti si dimostreranno irrealizzabili. Diamo il nostro voto a chi, con competenza e serietà, porta avanti da anni la voce degli agenti di commercio, che è ora che siedano in forza dentro il Consiglio di amministrazione della Fondazione". (segue) (Com)