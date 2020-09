M5s: Crippa, solidarietà a Spadoni e Azzolina per attacchi sessisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla collega Maria Edera Spadoni, vittima di ignobili offese su facebook, da parte dei sostenitori di un deputato del partito di Giorgia Meloni, vanno la mia vicinanza e solidarietà". E' quanto afferma in una nota il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa, che aggiunge: "Il deputato di Fratelli D'Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, dovrebbe prendere le distanze dai suoi sostenitori che hanno ingiuriato la vice presidente della Camera in modo pesante e vergognoso. Anche Giorgia Meloni dovrebbe stigmatizzare il tutto e, il suo silenzio, è imbarazzante. Solidarietà anche all'assessora al Turismo della regione Puglia, Loredana Capone, vittima anch'essa di attacchi sessisti. Ieri, inoltre, abbiamo assistito agli ennesimi attacchi volgari contro la ministra Azzolina, vittima, ultimamente, di un vero e proprio linciaggio mediatico, alla quale esprimo tutta la mia solidarietà". "Speriamo che, dall'opposizione, si alzi qualche voce contro questi attacchi vergognosi", conclude. (Com)