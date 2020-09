Speciale energia: Abruzzo, il contributo dell'istituto Gran Sasso alla "verità" sui raggi cosmici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è anche il contributo degli studiosi del Gran Sasso Science Institute (Gssi) e dell'Università dell'Aquila alla scoperta che svela le proprietà dei raggi cosmici di altissima energia. Finora ci si interrogava sulla natura e l'origine di queste particelle che sono le più energetiche che dal Cosmo arrivano sulla Terra. Ora si è scoperto che si tratta di protoni e nuclei atomici di elementi man mano più pesanti, sino ai nuclei di ferro. Il risultato è stato ottenuto analizzando i dati finora raccolti dall'Osservatorio Pierre Auger e riportato in due articoli appena usciti sulle prestigiose riviste scientifiche internazionali Physical Review Letters e Physical Review D, nonché selezionati negli highlights dell'American Physical Society (Aps). La Collaborazione Pierre Auger, formata da circa 400 scienziati provenienti da 17 paesi, ha costruito l'osservatorio di raggi cosmici più grande del mondo, in una regione a bassa densità di popolazione, nella Pampa Argentina. L'apparato sperimentale, concepito alla fine degli anni '90, è composto da più di 1.600 rivelatori di particelle disposti su una superficie di circa 3.000 km2, osservata anche da 27 telescopi sensibili alla luce ultravioletta (Uv). I diversi strumenti sono in grado di osservare le cascate di particelle secondarie prodotte dagli Uhecr ad alta quota, attraverso gli effetti che esse producono al loro arrivo a terra e i deboli lampi di luce Uv prodotta attraversando l'atmosfera. (Gru)