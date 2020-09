Milano: Colle (Gruppo Cap), la sostenibilità è la chiave per far ripartire l'economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la sostenibilità ha assunto connotati più evoluti- continua Colle- Non è solo un asset strategico, ma la chiave per garantire l'evoluzione del business e abilitare la crescita delle imprese. Essere sostenibili oggi significa non solo avere a cuore gli impatti che imprese e organizzazioni hanno sul territorio, sull'ambiente e sul tessuto economico, ma vuol dire occuparsi dei cambiamenti sociali, economici e culturali che sono in corso, tanto più se i cambiamenti sono repentini e disruptive come l'emergenza che stiamo vivendo". Entra dunque in gioco quella che CAP nel suo Piano di Sostenibilità ha definito "sensibilità", ovvero l'abilità di "calarsi nella comunità", riuscendo a intercettare e rielaborare i cambiamenti culturali nel proprio modello di business. L'utility lombarda vanta un'esperienza assolutamente positiva in tal senso: si tratta del percorso partecipativo BiopiattaformaLab, avviato nel 2018 nella fase preliminare del progetto della Biopiattaforma, il polo green dedicato all'economia circolare che nascerà a Sesto San Giovanni, che mira a integrare gli impianti di termovalorizzazione e depurazione. Grazie a un percorso di scambio e confronto con gli stakeholder, i cittadini hanno conosciuto aspetti tecnici e strutturali del progetto, avanzando proposte e istanze che sono state recepite nella stesura del progetto definitivo. Tra le più significative la costituzione del RAB (Residential Advisory Board), organo autonomo e indipendente che avrà il compito di monitorare e controllare l'attività e l'impatto ambientale della Biopiattaforma. (Com)