Sardegna: ad Orune negativi i primi 300 tamponi su cittadinanza, paese ancora in semi-serrata

- Sono negativi i primi 300 tamponi effettuati ad Orune, il paese di 2.300 abitanti del nuorese dove da alcuni giorni è in vigore una semi-chiusura dopo l'impennata dei contagi: 54 positivi e 150 persone in quarantena. L'ordinanza del sindaco Pietro Deiana è stata rispettata e il paese si presenta deserto. Ristoranti e pizzerie funzionano solo col sistema dell'asporto e non si può uscire di casa se non per motivi di urgenza, fra cui recarsi al lavoro. Posticipato al 5 ottobre l'inizio dell'anno scolastico nelle scuole. Da due giorni sono in corso i test alla popolazione nell'aula magna delle scuole medie del paese. Oggi altra giornata di tamponi, stavolta a domicilio, per anziani e disabili. In paese sta operando un team medico arrivato da Cagliari. In giornata dovrebbero conoscersi i risultati di altri esami. (Rsc)